La SPAC di Edmund Truell si è quotata sulla Borsa di Amsterdam

Disruptive Capital Acquisition Company

(Teleborsa) -ha raccolto 125 milioni di sterline in un collocamento privato ed è. Si tratta della, la prima a iniziare le negoziazioni sulle Borse europee dall'estate, in seguito a un periodo di raffreddamento delle quotazioni delle "blank check company". Una SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'operazione di acquisizione di una società target.La SPAC punta a portare in Borsa un'azienda dicon sede centrale o con attività principali nell'. La società disporrà di 15 mesi dalla data di regolamento, prevista per l'11 ottobre 2021, per completare una business combination (possibile una prima proroga di tre mesi e una ulteriore proroga di tre mesi)Truell, che è stato amministratore delegato di Pension Insurance Corporation, ha affermato che la SPAC guarda a operatori finanziari che operano in settori già sviluppato e che potrebbero essere ampliati con l'aiuto della nuova tecnologia. "che conosciamo e amiamo", ha specificato.