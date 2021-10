Male il settore beni personali a Milano (-1,53%), netto calo registrato da MARR

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

media capitalizzazione

MARR

(Teleborsa) - Rosso per l', che si discosta dal buon andamento delIlha aperto a quota 108.088,2 in ribasso dell'1,53%, rispetto alla chiusura precedente. In salita invece l'che viaggia a 1.380, dopo che in principio di giornata era a 1.369.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, in forte ribasso, che mostra un -2,47%.