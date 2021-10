Maxi sanzione a Google: motori ricerca rivali chiedono intervento UE

(Teleborsa) -ed altri- il tedesco- avrebbero sollecitato i parlamentari europei ad agire contro la controllata ditramite leper il settore tecnologico, dicendo di non aver ancora vistodallacontroNel 2018 la Commissione europea aveva inflitto a Google una maxi sanzione daper aver usato Android in maniera scorretta allo scopo di consolidare la posizione dominante del suo motore di ricerca, ordinando alla società di assicurare un contesto diIn seguito alla sentenzaha apportato dei cambiamenti e quattro mesi fa ha annunciato che avrebbe fatto competere gratuitamente i rivali per essere il motore di ricerca di default sui telefoniIl motore di ricerca "competitor" hanno, dunque, sollecitato i parlamentari europei ad utilizzare le regole delineate dal numero uno dell'antitrust Uenote come Digital markets act, per assicurare la