PA, niente scatti anzianità per dipendente senza green pass

(Teleborsa) - Il Ministrosceglie la strada dell'Lo smart working non può essere l’alternativa al lavoro in presenza offerta alsprovvisto di green pass, che sarà obbligatorio per accedere al luogo di lavoro a partire dalLo chiariscono le linee guida (in forma di bozza), firmate dal ministro della Salutee da quello della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che attuano il decreto approvato lo scorso 16 settembre.I lavoratori che non possono accedere al lavoro perché sprovvisti di green pass (ossia quelli che non sono in grado di esibirlo in formato cartaceo o digitale), ribadisce il testo, sono consideratper ciascun giorno di mancato servizio non avranno diritto non solo alla retribuzione ma neanche alPer accedere agli uffici pubblici, dunque, tutti dovranno mostrare il certificato verde, eccezion fatta per gliquelli cioè che necessitano di un servizio prestato dall'Amministrazione.