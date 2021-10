Pfizer chiede autorizzazione FDA per vaccino Covid a fascia 5-11 anni

Pfizer

(Teleborsa) - La big farmaceutica statunitense, l'authority USA per i farmaci, dia mRNA per la, che copre una platea di circa. Attualmente l'azienda ha coperto con il vaccino anti-Covid la popolazione dai 12 anni in su, sia in Europa che in USA, essendo stata autorizzata rispettivamente da EMA e FDA alla somministrazione.Frattanto, arrivano le, in Italia, del vaccinoin combinazione con lamRNA. La somministrazione - ha annunciato l'azienda che produce l'antinfluenzale - è risultatada chi ha ricevuto la combinazione dei due vaccini ed ha generato unapari a quella del vaccino somministrato singolarmente.Dal consueto bollettino del Ministero della Salute, emerge che, sono stati registratial Covid esu un totale dieffettuati, con unche si attesta. Dati in calo rispetto alla giornata precedente quando c'erano stati 3.235 contagi e 39 morti per 301.773 tamponi ed un tasso dell'1,1%.Gli attualmente contagiati calano a 83.946, più di un migliaio in meno, con una riduzione sia dei ricoverati nei reparti ordinari (2.824) sia delle terapie intensive (403).