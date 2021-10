Prysmian, investimenti da 100 milioni di dollari negli USA per potenziare capacità produzione cavi energia

Prysmian Group

(Teleborsa) -ha annunciato oggivolti ad aumentare la capacità produttiva nei suoi stabilimenti in Nord America. Obiettivo degli investimenti è, contribuendo a soddisfare la domanda di interventi di potenziamento nella regione e la crescente richiesta di fonti di energia pulita.allo scopo di consolidare ulteriormente il suo ruolo chiave come enabler della transizione energetica e della trasformazione digitale in Nord America.“La decisione di aumentare la capacità produttiva dei propri stabilimentiper la distribuzione e trasmissione di energia” - ha dichiarato. “Nello specifico questi investimenti accresceranno ulteriormente la capacità di partecipare a progetti di vitale importanza, rafforzando il posizionamento di Prysmian Group come partner di riferimento per sviluppare la rete di energia pulita degli Stati Uniti”, conclude Pirondini.Attraverso il progetto SOO Green HVDC Link annunciato alla fine di giugno, Prysmian Group sta contribuendo significativamente al processo di decarbonizzazione della regione.che conferma l'impegno di Prysmian di sostenere insieme ai nostri clienti la transizione energetica e la corsa verso l’azzeramento delle emissioni nette” - ha sottolineato. “Siamo al fianco dei nostri clienti e fornitori per” ha concluso.