Royal Dutch Shell, aumento prezzi energia spinge cash flow in 3° trimestre

(Teleborsa) -, multinazionale operante nel settore petrolifero, nell'energia e nella petrolchimica, ha reso noto che l'aumento dei prezzi di gas naturale ed elettricitàdel gruppo nel terzo trimestre. In un aggiornamento alle prospettive del terzo trimestre 2021 (i risultati definitivi saranno pubblicati il 28 ottobre 2021), la società ha anche comunicato che l'nel Golfo del Messico (USA) avrà un impatto negativo aggregato di circa 400 milioni di dollari sugli utili trimestrali.Si muove in territorio negativo, che si attesta a 1.633,4, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1.617,9 e successiva a quota 1.602,5. Resistenza a 1.662,7.