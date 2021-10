Serbia e Kosovo, due mercati per il Made in Italy dalle grandi potenzialità

(Teleborsa) -, le cui tensioni continuano ad avere un importante impatto nei rapporti con l’Unione Europea, che ha agito da principale mediatrice in occasione deldel 6 ottobre. Latra i due governi è uno dei principali elementi chee gli stanziamenti finanziari di Bruxelles, consulle prospettive diEcco le dimensioni del fenomeno secondo una ricerca elaborata dall'intitolata "Serbia e Kosovo, potenzialità di business dopo il vertice europeo"., con un flusso diMade in Italy - principalmente macchinari, tessile e abbigliamento e prodotti in metallo - che ammontava a. Neisi è registrata una, grazie alla concia di Vicenza e di Pisa, ai macchinari di Milano e Monza e di Reggio Emilia, ai metalli di Brescia, alle piastrelle di Modena e Reggio Emilia e alle calzature di Firenze. Sul territorio serbo sono presenti oltre 600 imprese italiane per un portafoglio di investimenti di circa 3 miliardi di euro divisi tra settore automobilistico, bancario e tessile.Ildall’Italia beni - principalmente agroalimentare e meccanica strumentale - per un valore di, proporzionato alle sue minori dimensioni demografiche (meno di 2 milioni di abitanti). Neisi osserva unacon il contributo, tra gli altri, dei casalinghi e prodotti in metallo di Brescia, dei caffè e dolci di Torino, delle macchine per l'industria cartaria di Lucca e delle macchine utensili e per il legno di Pesaro Urbino. La presenza di operatori italiani nel Paese conta circa 20 aziende.