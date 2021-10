Terzo Pilastro, domani a Roma la premiazione del concorso di poesia "Fra gli ultimi del Mondo"

Gruppo Hera

(Teleborsa) - Si svolgerà il giorno 8 ottobre 2021 a Roma, all’interno di Palazzo Sciarra Colonna (Via Marco Minghetti, 17) alle ore 17,00, in collaborazione con lapresieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, e in partnership con il, l’assegnazione del “”, spin off della Sezione Mediterraneo del Premio Montale Fuori di Casa, nato nel 2017 sotto forma di Concorso e nel 2018 invitato dal parlamentare Europeo Brando Benifei a Bruxelles per presentare la propria mission di fronte a Silvia Costa e Caterina Chinnici, Francesca Lazzaroni dell’UNICEF.Nel 2021 invece di indire - come di consuetudine - il bando di concorso, la Giuria ha deciso di assegnare il Premio all’Opera prima di una giovane poetessa romana,: “L’incoscienza sensibile”, edito nella prestigiosa collana Passigli Poesia fondata da Mario Luzi.A portare i saluti della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale sarà il suo Presidente, mecenate, filantropo, economista e poeta, già insignito – fra i molti riconoscimenti ricevuti – del “Premio Montale Fuori di Casa - Sezione Mediterraneo” per la Poesia nel 2019, e la premiata sarà presentata dalla Presidente dell'Associazione Percorsi Adriana Beverini e dalla Vice Presidente Barbara Sussi.