Twitter vende piattaforma MoPub ad AppLovin, titoli in rialzo

Twitter

AppLovin

S&P-500

società che fornisce un servizio di notizie e microblogging

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,74% dopo aver annunciato la vendita della piattaforma per la pubblicità social MoPub. L'accordo raggiunto con, società che sviluppa videogame, si è chiuso per 1,05 miliardi di dollari. Il titolo AppLovin balca di oltre 8 punti percentuali.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 62,61 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 64,09. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 65,58.