A2A

(Teleborsa) - Le assemblee straordinarie di Linea Group Holding e, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Linea Group. Lo comunica A2A in una nota.I soci di Linea Group si sono riuniti ieri, 7 ottobre 2021, mentre oggi, 8 ottobre, è arrivato il via libera degli azionisti di A2A.