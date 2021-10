Coronavirus in Italia: incidenza ancora in calo, 4 Regioni a rischio moderato

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più dimila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari con ilSonoQuesti i numeri del bollettino di oggi,diffuso come ogni giorno dal Ministero della Salute per aggiornare ladel contagio che nell’ultima settimana monitorata si attesta ain ulteriore calo rispetto alla settimana precedente e in linea col trend positivo delle ultime rilevazioni dell’Iss. È quanto emerge dal Monitoraggio diffuso dall’Istituto superiore di Sanità e dal Ministero della salute sull’andamento della pandemia covid in Italia.inveceche si attesta aampiamente sotto la soglia di guardiae province autonome classificate a rischio moderato questa settimana: Basilicata, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano e Valle d'Aosta.L’orientamento che abbiamo tenuto in Italia è stato quello di offrire" la dose booster di vaccino anti Covid "ae poi agli operatori sanitari a partire dagli over 60, più esposti al rischio. Naturalmente è importante assicurare questa possibilità a tutti gli operatori sanitari per proteggere loro stessi ma anche per proteggere eventuali pazienti fragili con cui possono venire in contatto. È possibile che nelle prossime ore, o comunque a breve, venga emanata una nuova circolare che dia indicazioni più precise che riguarderanno anche i pazienti iperfragili e vedremo come regolarci con le fasce di età", lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute,