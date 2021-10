Mercati, BoE: possibile correzione brusca se cambiano prospettive su crescita o inflazione

(Teleborsa) - La Bank of England (BoE), ovvero la banca centrale del Regno Unito, ha segnalato che ci sono prove di una, e ha messo in guardia gli investitori sul fatto che potrebbe arrivare una significativa correzione sulle Borse di tutto il mondo. A seguito dello shock Covid, i prezzi degli asset rischiosi sono aumentati e, in un certo numero di mercati, le valutazioni degli asset "appaiono elevate rispetto alle valutazione storiche", osserva la BOE. Ciò riflette in parte il miglioramento delle prospettive economiche, ma può anche riflettere una "" e una maggiore assunzione di rischi"Lese, ad esempio, gli operatori di mercato rivalutano le prospettive di crescita, inflazione o tassi di interesse", si legge nella valutazione trimestrale dei rischi nel sistema finanziario. "Qualsiasi correzione di questo tipo potrebbe essere amplificata dalle vulnerabilità della finanza di mercato che sono state esposte nel marzo 2020. Ciò potrebbe avere conseguenze sul funzionamento del mercato e sulle condizioni finanziarie, e quindi", viene aggiunto.Tra le prove che gli investitori stanno assumendo livelli di rischio più elevati in alcuni mercati globali, la banca centrale britannica cita il fatto che ci sono meno tutele in atto quando gli investitori prestano anei cosiddetti mercati "leveraged loan".La BOE affronta poi il tema della. "Cryptoasset e mercati e servizi associati continuano a crescere e a svilupparsi rapidamente", si legge, e "tali beni stanno diventando sempre più integrati nel sistema finanziario". Sebbene i rischi diretti per la stabilità del sistema finanziario derivanti dalle criptovalute siano attualmente limitati, "icon gli sviluppi in questi mercati in rapida crescita al fine di gestire i rischi e mantenere una maggiore fiducia e integrità nel sistema finanziario", viene sottolineato.