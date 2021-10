Piazza Affari chiude positiva sostenuta da titoli energetici e bancari

S&P-500

(Teleborsa) -, che fa meglio del listino azionario tedesco, colpito oggi dalle vendite. La Borsa di Milano è stata sostenuta dei(con il WTI che ha superato gli 80 dollari al barile). Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a -0,02%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,26%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,88%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,09% a quota +102 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,87%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,29%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,25%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,61%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,23%, mentre, al contrario, resta piatto il, con chiusura su 28.548 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,08%); sulla stessa tendenza, sulla parità il(+0,05%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,06 miliardi di euro, in calo del 28,53%, rispetto ai 2,88 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,62 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,64 miliardi.di Milano, troviamo(+4,58%),(+3,87%),(+2,33%) e(+2,05%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,65%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,50%.Sensibili perdite per, in calo del 2,34%.In apnea, che arretra del 2,05%.di Milano,(+6,83%),(+1,85%),(+1,84%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,45%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,18%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,72%.scende dell'1,52%.