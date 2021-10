Polonia, von der Leyen: useremo tutti i poteri per far rispettare Trattati UE

(Teleborsa) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che l'Unione europea userà, dopo che ieri laha stabilito che ogni sentenza o atto normativo dell'Unione Europea deve essere conforme alla legge polacca, per essere applicato in Polonia. L'ordinamento giuridico dell'Unione prevede invece che il diritto dell'UE prevalga sul diritto nazionale, anche sulle disposizioni costituzionali, e che tutte le sentenze della Corte di giustizia siano vincolanti per tutte le autorità degli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali."Sonoper la sentenza di ieri del Tribunale costituzionale polacco - ha detto von der Leyen in una nota - Ho incaricato i servizi della Commissione di analizzarlo in modo completo e rapido. Su questa base, decideremo i prossimi passi. L'UE è una comunità di valori e leggi. Questo è ciò che unisce la nostra Unione e la rende forte. Sosterremo i principi fondanti dell'ordinamento giuridico della nostra Unione"."La nostrae che i cittadini polacchi godano dei vantaggi concessi dall'appartenenza all'Unione europea, proprio come tutti i cittadini della nostra Unione - ha aggiunto - Inoltre, i cittadini dell'UE e le aziende che operano in Polonia hanno bisogno della certezza giuridica che le norme dell'UE, comprese le sentenze della Corte di giustizia europea, siano pienamente applicate in Polonia"."I nostri trattati sono molto chiari. Tutte le sentenze della Corte di giustizia europea sono vincolanti per le autorità di tutti gli Stati membri, compresi i tribunali nazionali. Il diritto dell'UE ha il primato sul diritto nazionale, comprese le disposizioni costituzionali. Questo è ciò che tutti gli Stati membri dell'UE hanno sottoscritto come membri dell'Unione europea.per garantire questo", ha concluso.