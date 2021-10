TIM con Noovle e Oracle per l'offerta di servizi multicloud in Italia

TIM

Oracle

(Teleborsa) -assieme alla sua cloud companyhanno avviato una collaborazione per offrirein Italia. L'iniziativa punta addell’Italia e rafforzare la sua posizione, attraverso Noovle, come punto di riferimento nel mercato dei servizi multicloud enterprise nel Paese.Le tre aziende intendonoi rispettiviper sviluppare e gestire servizi per le imprese italiane, in ottica multicloud.opera sul territorio nazionale con unamette a disposizione la suache consente l’integrazione dei servizi cloud con il portafoglio di servizi ICT del Gruppo (IoT, 5G, cybersecurity, servizi avanzati di connettività fissa e mobile).apporta, che consente di gestire i carichi di lavoro mission-critical e cloud-native di grandi imprese ed enti del settore pubblico.Lasoddisfa l'obiettivi del Gruppo TIM di garantire che tutti i dati dei clienti siano ospitati nel Paese (sovranità dati).TIM ha selezionatoper migrare in cloud idi gestione dei dati del Gruppo ed ha selezionato(Enterprise Resource Planning) pere contribuire così a un aumento della redditività."La collaborazione con Oracle è un elemento chiave per accelerare la transizione del nostro Gruppo verso modelli più flessibili, da un lato, e sostenere la digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione, dall’altro", ha affermato, Amministratore Delegato di Noovle, spiegando "grazie a un modello multicloud, possiamo arricchire la nostra offerta di servizi ad alto valore aggiunto e dar modo così ai nostri clienti di cogliere tempestivamente le migliori opportunità di business, aumentando al contempo l’efficienza"., Senior Vice President, South Europe, Oracle ha dichiarato che l'azienda "ha una presenza rilevante negli ambienti aziendali e del settore pubblico più strettamente regolamentati e mission-critical, e ciò fa di noi il partner ideale per supportare i clienti nella trasformazione digitale data-driven basata sul nostro cloud sicuro e performante".