Tiscali in rally, mercato premia ristrutturazione debito

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,61% il giorno dopo aver annunciato la ristrutturazione del debito senior con"La sottoscrizione di questi accordi, congiuntamente alla realizzazione del prestito obbligazionario convertibile per 21 milioni di euro con l’investitore professionale Nice&Green, rappresenta un, che, coniugata alle importanti opportunità offerte dal PNRR, pongono solide basi per la realizzazione del nuovo piano industriale approvato lo scorso settembre", ha dichiaratoComparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,61%, rispetto a +1,23% dell').Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,0205 Euro. Supporto stimato a 0,0199. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,0211.