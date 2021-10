Tokyo in rally. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino di, mentre si muovono con debolezza le altre piazze asiatiche. La borsa giapponese ha seguito il rialzo degli indici azionari statunitensi dopo l'. C'è attesa per i dati sul mercato del lavoro americano.L'indice giapponesemostra un guadagno dell'1,65%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 14.395 punti.Poco sotto la parità(-0,24%); sui livelli della vigilia(-0,13%).Guadagni frazionali per(+0,65%); sulla stessa linea, in rialzo(+0,88%).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,22%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,01%. Andamento piatto per l'Il rendimento per l'è pari 0,08%, mentre il rendimento deltratta 2,9%.