Wall Street in stand-by

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.742 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.395 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In lieve ribasso il(-0,38%); senza direzione l'(-0,07%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,64%) e(+0,42%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,56%) e(-0,42%).Tra i(+2,19%),(+0,77%),(+0,72%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,16%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,42%),(+1,96%),(+1,57%) e(+1,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,76%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,45%.In caduta libera, che affonda del 4,12%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,94 punti percentuali.