Asos prevede utili in calo su disagi a supply chain e aumento costi trasporto

(Teleborsa) -, uno dei più grandi rivenditori online britannici di abbigliamento, si aspetta unnell'anno fiscale 2022 a causa dei maggiori costi logistici e ai. In particolare, i profitti adjusted prima delle tasse dovrebbero essere compresi tra 110 milioni e 140 milioni di sterline, rispetto ai 193,6 milioni di sterline dell'anno fiscale 2021 (chiuso il 31 agosto).La crescita delle vendite nell'anno fiscale 2022 dovrebbe essere compresa tra il 10% e il 15%, con una crescita dei ricavi del primo semestre " mid-single digits". Asos prevede che le pressioni sulla catena di approvvigionamento a livello di settore continueranno per tutto il primo semestre, con conseguenti tempi di consegna più lunghi e fornitura limitata da alcuni dei marchi partner. La società si aspetta inoltreContestualmente alla pubblicazione dei risultati finanziati per l'anno foscale 2021 - chiuso con ricavi pari a circa 3,9 miliardi di sterline e un EBITDA adjusted di circa 343 milioni di sterline - la società ha comunicato che ile il consiglio di amministrazione hanno concordato che "è il momento giusto per lui di dimettersi dalla carica di amministratore delegato dopo 12 anni con l'azienda", di cui sei come CEO. Mentre è, l'attuale CFO Mat Dunn assumerà il ruolo aggiuntivo di Chief Operating Officer e guiderà l'attività su base quotidiana, mentre Katy Mecklenburgh, attualmente Director of Group Finance, diventerà Interim Chief Financial Officer.per, che si posiziona a 2.628,3 con una discesa del 5,49% (è sceso fino a 2.300). Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 2.402,5 e successiva a 2.176,8. Resistenza a 3.100,5.