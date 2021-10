BEI e BERS, accordo per migliorare cooperazione fuori dall'UE

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) hanno firmato un, con l'obiettivo di sviluppare progetti quadro che massimizzino il loro impatto congiunto. L'accordo è stato firmato oggi a Londra tra il presidente della BEI Werner Hoyer e il presidente della BERS Odile Renaud-Basso.Il quadro tiene conto del mandato, delle politiche e delle procedure di ciascuna istituzione e mira a coprire tutti i tipi di strutture di, con progetti congiunti e ulteriori aree di cooperazione da selezionare in base alla loro complementarità e al potenziale di impatto congiunto."In qualità di banca dell'UE, la BEI sta adottandomentre affrontiamo le sfide urgenti che tutti noi dobbiamo affrontare: cambiamento climatico, connettività, posti di lavoro, sostegno a una ripresa sostenibile dalla pandemia - ha commentato Werner Hoyer - I nostri azionisti, gli Stati membri dell'UE, ci hanno chiesto di sviluppare una partnership più efficace con la BERS e l'accordo che abbiamo firmato oggi consentirà alle nostre istituzioni di lavorare ancora meglio insieme".