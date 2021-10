Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

Ferrari

ENI

Leonardo

Mediobanca

Enel

Banco BPM

Azimut

CIR

Autogrill

Danieli

Brembo

Illimity Bank

Saras

Esprinet

doValue

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece hanno terminato sulla parità. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,47%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,157. L'è sostanzialmente stabile su 1.758,2 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,23%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.senza slancio, che negozia con un -0,05%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,72%, eè stabile, riportando un moderato +0,16%.Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,46%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 28.406 punti.In ribasso il(-0,94%); sulla stessa linea, in lieve ribasso il(-0,67%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,97 miliardi di euro, in calo del 18,58%, rispetto ai 2,42 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,7 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,54 miliardi.di Milano, troviamo(+2,38%),(+1,36%),(+1,25%) e(+1,16%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,19%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,47%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,3 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,24%.del FTSE MidCap,(+2,53%),(+1,42%),(+1,13%) e(+1,02%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,18%.Sensibili perdite per, in calo del 2,77%.In apnea, che arretra del 2,43%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,31%.