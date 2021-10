CrowdFundMe, raccolta pari a 7,3 milioni nel terzo trimestre

CrowdFundMe

(Teleborsa) - Accelera il percorso di crescita di. Lo indicano i principali KPI (key performance indicator) dell’attività:, in crescita sia su base annua (5 milioni nel terzo trimestre 2020) che trimestrale (5,8 milioni nel secondo trimestre 2021). Tra luglio e settembre, la raccolta di capitali è stata trainata da due campagne milionarie, ovvero Infinityhub, holding specializzata nella green energy con 2 milioni di euro investiti da 332 soci, e il gruppo biotech Biogenera (round in corso, ad oggi è arrivato a oltre 2,3 milioni di euro da più di 500 soci).Ladel 2021 è arrivata a 21,6 milioni di euro, superando il risultato di tutto il 2020 (17,4 milioni); si tratta di un incremento del 24%, percentuale destinata a espandersi ulteriormente una volta concluso anche l’ultimo trimestre.Nel terzo trimestre 2021, CrowdFundMe ha inoltre registrato in media 17al giorno (contro 10 nel terzo trimestre 2020) per un controvalore quotidiano di 79.000 euro (contro 54.000 euro), confermandosi quale piattaforma aperta a un’ampia platea di investitori, sia retail che professionali. L’investimento medio si è invece attestato a 4.630 euro (5.510 euro nel terzo trimestre dello scorso anno), con un totale di raccolte lanciate pari a 9 contro le 9 precedenti.La strategia di CrowdFundMe per l’ultimo trimestre dell’anno "è di proseguire con il lancio di raccolte sia per emittenti altamente innovative, che per PMI affermate sul mercato che necessitano di elevate somme di capitale" - spiega la società in una nota -. "Ne è un esempio Arco FC, gruppo che sviluppa motori a idrogeno e litio per la mobilità elettrica ed ecologica: la campagna, partita nella prima settimana di ottobre, presenta un primo obiettivo di 500.000 euro (già superato) e un massimo di 5 milioni. CrowdFundMe, inoltre, continuerà a selezionare opportunità d’investimento in ambito Real Estate e minibond, al fine di offrire la possibilità di costruire un portafoglio diversificato e basato sull’economia reale".