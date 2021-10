Deboli gli Eurolistini, Milano inclusa. Focus sulla BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che continuano a monitorare l'andamento dell'inflazione spinta dal valore dell'energia e delle materie prime. L'attenzione degli operatori è concentrata anche sulle parole che pronunceranno alcuni membri della BCE, per capire le sue future mosse in materia di politica monetaria.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,53%.Sulla parità lo, che rimane a quota +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,88%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,22%, poco mossocon un +0,13%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,2%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,45%, scambiando a 28.419 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,26%),(+1,21%),(+1,13%) e(+0,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,11%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,82%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,46%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,25%.del FTSE MidCap,(+1,98%),(+1,66%),(+1,52%) e(+0,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,19%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,08%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,82%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,81%.