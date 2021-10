Delimobil richiede quotazione a Wall Street

(Teleborsa) -, ha depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) una proposta di offerta pubblica iniziale ( IPO ) delle sue American Depositary Shares ("ADS") che rappresentano azioni ordinarie di Delimobil.Il numero di ADS da offrire e la fascia di prezzo per l'offerta proposta non sono stati ancora determinati.con il simbolo "DMOB".BofA Securities Inc, Citigroup Global Markets Inc. e VTB Capital PLC agiranno come gestori di book-running congiunti per l'offerta proposta. Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Sberbank CIB (UK) Limited e Banco Santander, S.A. fungeranno da joint bookrunner per l'offerta proposta.