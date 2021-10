Growens, crescita a doppia cifra delle vendite trimestrali

Growens

(Teleborsa) -2021 del Grupposono passate da 15,6 milioni di euro a 17,5 milioni di euro con unrispetto al pari periodo dell’esercizio precedente. Tale risultato - spiega la società in una nota - trainato dalla crescita della linea SaaS (+25,5% rispetto al Q3 2020), il cui fatturato rappresenta più del 40% del fatturato complessivo del trimestre. Le vendite della linea CPaaS sono cresciute di oltre il 5% rispetto al terzo trimestre 2020, mostrando una incidenza di circa il 60% sul totale dei ricavi del trimestre.Le, derivanti da sottoscrizioni, rappresentano circa il 33% del totale dei ricavi attestandosi a circa 5,8 milioni di euro, in crescita del 34% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2020.Le venditeammontano a oltre 10 milioni di euro, pari al 57% del totale dei ricavi del trimestre, in crescita di circa il 18% rispetto al terzo trimestre 2020.