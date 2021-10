Gruppo Cassa Centrale eroga finanziamento da 30 milioni a sostegno di MARR

MARR

(Teleborsa) - Ilha erogato un(Gruppo Cremonini), leader in Italia nella distribuzione di prodotti alimentari per la ristorazione e quotata in Borsa al segmento STAR.L’operazione di finanziamento, che haed un piano di, è volta a sostenere l’ordinaria gestione e lo sviluppo del business di MARR in una fase di uscita da una congiuntura economica incerta. Il sostegno offerto dal Gruppo cassa Centrale testimonia anche la volontà die promuoverne lo sviluppo attraverso la sostenibilità e la digitalizzazione dei processi.L'intervento è stato coordinato dalla capogruppo: Banca Malatestiana, Banca di Bologna, Romagna Banca, BCC Felsinea, Banca Centro Emilia, ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia, Banca Lazio Nord, BCC dell’Umbria e del Velino, BCC di Anagni, BCC di Alberobello Sammichele e Monopoli, BCC Cassano delle Murge e Tolve."Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa operazione, un’ulteriore conferma di come l’articolazione a Gruppo ci permetta di rispondere in maniera sempre più organica alle esigenze del territorio" commenta, Responsabile Corporate Centro Sud di Cassa Centrale Banca.Cassa Centrale ha snotevolmente nell’ultimo triennio ilaprendo uffici in tutte le sedi territoriali e può ora operare come una vera squadra a servizio delle aziende del territorio e su tutto il territorio nazionale, contribuendo alla ripresa della competitività del sistema Italia e valorizzando le eccellenze dei territori che, come nel caso di MARR, intendono innovare il proprio business in un’ottica di sviluppo responsabile e in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.