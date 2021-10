Intesa Sanpaolo Vita, Gota: "Equilibrio di genere e inclusione fra principi fondanti Gruppo"

(Teleborsa) - Per celebrare la, Deloitte ha organizzato oggi, in collaborazione con la, la seconda edizione europea delun hackathon internazionale virtuale di design thinking tutto al femminile.Alle partecipanti è stato chiesto di, i suoi servizi ed i suoi canali di ingaggio per coinvolgere la popolazione più giovane, per ragionare insieme su come avvicinare il pubblico più giovane ai temi della previdenza e della pianificazione pensionistica."I valori sono l’anima di un’organizzazione: la sostenibilità, l’equilibrio di genere, l’inclusione, il riconoscimento del talento, l’innovazione e la collaborazione sono fra i principi fondanti del nostro Gruppo",, ha commentato, CEO die Vice General Manager di, dopo aver presentato il Gruppo Intesa Sanpaolo e la realtà di Intesa Sanpaolo Vita alle partecipanti.