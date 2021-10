Istat, Zani (Tendercapital): “Crescita Pil costante, investimenti Recovery banco di prova per l’Italia”

(Teleborsa) - “Le previsioni dei mesi scorsi che fotografavano una ripresa costante dell’economia italiana, vengono confermate con la nota mensile dell’Istat che certifica l’incremento del Pil per il 2021 pari al 4,7%”. Lo dichiara in una nota,, Presidente di, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management, in merito ai datisull’andamento del prodotto interno lordo per il 2021.“È un dato – continua Zani – in linea con le previsioni delche ci spinge ad osservare l’orizzonte economico nazionale ed internazionale con grande fiducia. Un significativo cambiamento di marcia confermato, peraltro, da uno studio delpubblicato da Financial Times da cui emerge che la crescita economica nel nostro Paese ha registrato il più grande miglioramento di qualsiasi altro paese del G7 negli ultimi cinque mesi. Secondo gli analisti della City, inoltre, ladi cui ha sofferto l’Italia negli anni potrebbe essere superata grazie al programma di riforme finanziate dall’Ue e al notevole impatto degli investimenti pubblici"."Grande impulso alle statistiche previsionali di crescita e al consolidamento del PIL sarà dato, infine, dalla capacità con la quale l’Italia gestirà gli oltredele che saranno – ha concluso Zani – il banco di prova per l’affermazione economica dell’Italia fra i partner Ue”.