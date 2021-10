Mims, a Roma il IV convegno "Sistema su Gomma nel Trasporto Passeggeri"

(Teleborsa) - Prosegue l'iniziativa promossa e coordinata daldi organizzare, insieme alle trein qualita` di Provider, ilche si terra` a Roma presso la sede del Mims di via Caraci, il 13 e 14 ottobre 2021. In apertura – fa sapere il Mims in una nota – è previsto il saluto delche parteciperà collegandosi in videoconferenza alle ore 9,15.L'evento, rivolto ai, vuole fornire una rappresentazione dell'attualee delle prospettive affioranti attraverso l'analisi delle tendenze europee e degli esiti dei progetti del Pnrr e di quelli comunitari, in continuità con le previsioni del Piano Strategico Nazionale della mobilità sostenibile in materia di rinnovo delle flotte autobus con veicoli non inquinanti. Operatori del settore e produttori si confronteranno in particolare sul tema della sostenibilità, del post emergenza, delle innovazioni introdotte dall'evoluzione tecnologica e sulle soluzioni individuate per assicurare lanel rispetto degli impegni europei e dell'Agenda 2030 dell'Onu. Inoltre, in considerazione delle innovazioni introdotte dall'evoluzione tecnologica, nonche´ delle soluzioni individuate per assicurare il superamento dei vincoli ambientali, di natura economica e tecnica, attraverso la condivisione delle esperienze maturate, – sottolinea la nota – l'incontro punta a evidenziare gli elementi necessari per l'attivazione degli strumenti di supporto alla mobilita` sostenibile. A tal fine sarannotra i quali un modello full-electric, uno ibrido (elettrico/idrogeno), un bus a metano, un modello diesel riconvertito ad elettrico con la tecnologia revamping, un autobus a gas naturale liquefatto (LNG).