Piazza Affari, i dividendi di oggi 11 ottobre 2021

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 11 ottobre in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0003203947Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,33 EURData di pagamento: 13/10/2021ISIN: IT0001041000Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,096 EURData di pagamento: 13/10/2021ISIN: IT0001281374Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1153 EURData di pagamento: 13/10/2021ISIN: IT0005244402Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,8946 EURData di pagamento: 13/10/2021