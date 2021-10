Pioggia di acquisti a Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - La borsa dichiude la sessione in rialzo, dopo un avvio di settimana debole in scia al. Si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche.L'indice giapponesetermina con un +1,55%; mentre, chiude poco sopra la parità+0,07%.In netto miglioramento(+2,17%); chiusa per festività la piazza diPoco sopra la parità(+0,54%); in frazionale calo(-0,21%).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,43%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,06%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%.Il rendimento dell'tratta 0,09%, mentre il rendimento delè pari 2,94%.