Poco mossa la Borsa americana

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 34.748 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.388 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il(-0,23%); sulla parità l'(-0,12%).Gli investitori si preparano intanto a: mercoledì tocca a, seguita giovedì da, evenerdì.(+1,11%) e(+0,69%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,62%) e(-0,56%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,04%),(+0,85%),(+0,79%) e(+0,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,89%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%.Tra i(+1,79%),(+1,54%),(+1,44%) e(+1,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,30%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,16%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,16%.scende dell'1,08%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 328K unità; preced. 326K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,7%; preced. 8,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%).