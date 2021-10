Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.391 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,07%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(-0,06%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,13%) e(-0,59%).Tra i(+1,74%),(+1,28%),(+1,06%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,79%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,01%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,89%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,07%),(+2,14%),(+1,94%) e(+1,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,15%.Sensibili perdite per, in calo del 2,20%.scende dell'1,80%.Calo deciso per, che segna un -1,6%.