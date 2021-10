(Teleborsa) -per le persone fragili (disabili o disagiati) eper le imprese che esercitano il(autobus e Ncc) o per le. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per sostenere alcune categorie di persone, imprese e amministrazioni particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria.Più in dettaglio, il primo decreto e assegna a ciascun Comune capoluogo di Città metropolitana o capoluogo di provincia risorse pari aper erogarealle persone residenti che hanno una, anche accompagnate, o appartenenti allecolpite dalla pandemia. Il buono è riconosciuto per glieffettuati entro il 31 dicembre 2021 ed è pari asostenuta fino a una percorso. Saranno le amministrazioni comunali a individuare i beneficiari.Il secondo decreto prevedeper il settore delnon soggetto a obblighi di servizio pubblico. Il provvedimento stanzia complessiviper il ristoro delledi finanziamento o dei, con scadenza compresa tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, riferiti agli acquisti effettuati a partire dal primo gennaio 2018 di. Più in dettaglio le risorse sono così ripartite ripartite:di euro nel 2021 sono a favore di imprese che svolgonoa lunga percorrenza eper il 2020 destinati alle imprese di. I contributi, fino a un massimo di 1,8 milioni per impresa, possono essere concessi a condizione che l’impresa non fosse già in difficoltà economica alla data del 31 dicembre 2019.Il terzo decreto, destinache hanno subìto perdite economiche in seguito al. Le risorse sono destinate a ristori per le mancate entrate (ad esempio, minore gettito da contributi di sbarco, tassa di soggiorno, diritti di security) registrate tra il 31 gennaio e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.