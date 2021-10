World Route, Cattaneo (SACBO): "Segnali ripresa. Stagione invernale ricca di novità"

(Teleborsa) - L’aeroporto disi appresta a dare il via, da fine ottobre, all’attività operativa invernale più cospicua di sempre conineffettuati daaeree. Lo ha dichiarato, direttore commerciale aviation di, intervenuto a, il più importante evento mondiale dell’aviazione commerciale che si conclude domani a Milano.La fase dial Caravaggio ha registrato una quotacon un trend in crescita che dovrebbe portare a un consuntivo annuale di. L’aeroporto di Milano Bergamo si appresta anche ad inauguraredel terminal con un numero dia cui si aggiungono iaperta un anno fa, per un totale di 25 gate di imbarco."La presenza dell'aeroporto di Milano Bergamo a World Route è fondamentale per rappresentare quanto è importante la città metropolitana di Milano per l'aeroporto ed anche la vicina Bergamo", ha affermato Cattaneo, direttore commerciale di SACO, la società che gestisce lo scalo di Orio al Serio.Parlando del World Route, il manager ha ricordato che "è una fiera fondamentale dal punto di vista aeronautico mondiale e segna la ripresa degli incontri face to face con le compagnie aeree, che si possono contattare per proporre collegamenti con il nostro scalo nel futuro. Lo scalo - ha aggiunto - si trova in un momento di ottima ripresa: abbiamo raggiunto ad agosto circa il 70% del traffico che avevamo nel 2019 e settembre anche qualche punto percentuale in più, siamo arrivati circa al 72% e già vediamo ottimi segnali ad ottobre che ci auguriamo possano soltanto migliorare nei mesi a venire"."La stagione invernale del traffico aereo è particolarmente ricca per noi quest'anno se andiamo a vedere il numero di destinazioni, che non ha mai raggiunto il livello di 114 - ha sottolineato Cattaneo - e soprattutto riserva tantissime novità: Ryanair aprirà da sola 5 destinazioni poi ci sarà l'arrivo con la winter di altre due compagnie aeree come Vueling che aprirà i voli con Parigi Orly ed Eurowongs per Dusseldorf. A gennaio ci sarà poi una compagnia norvegese che aprirà i voli per Oslo e, già nella summer prossima, Transavia che collegherà con Rotterdam"."Una serie di novità che si fanno nutrire ottimismo in questa fase", ha concluso.