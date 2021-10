Bonus cinema e teatri e Bonus tessile e moda: ecco modalità e tempistiche

(Teleborsa) -, due misure introdotte dal Dl Sostegni e e Dl Rilancio adi Covid-19. Con due provvedimentiha ora definito le modalità, i contenuti e termini della presentazione delle domanda di inviare per usufruire dell'agevolazione.Questo bonus è dedicato alle attività cinematografiche, teatrali ed agli spettacoli dal vivo in genere, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali, colpiti dalle restrizioni connesse con il coronavirus.I beneficiati potranno ricevere un contributo in compensazione, purché dimostrino di aver srispetto al 2019. A questi soggetti è riconosciuto unnel 2020.Lepotranno essere inviate esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un terzo incaricato,Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determinerò la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili, entro il 25 novembre 2021.Il bonus riconosciuto al settore tessile, della moda, pelletteria ed accessori è stato introdotto dal Dl Rilancio e punta a sostenere un settore che è stato gravemente colpito dalla pandemia.Anche i questo caso i beneficiari potranno ricevere, in compensazione, uneccedente cioè la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.La domanda rivolta all'Agenzia delle entrate dovrà mettere in evidenzia l'incremento del valore delle rimanenze, per poter consentire di calcolare la quota del credito d'imposta. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione.