Calo per il comparto del commercio in Italia (-0,93%), movimento in ribasso per Cellularline

(Teleborsa) - Ilprosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità ilIlha aperto a 127.378,2, in calo dello 0,93% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 684, dopo aver avviato la seduta a 689.Tra i titoli adel comparto vendite al dettaglio, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,78%.Tra i titoli adell'indice vendite al dettaglio, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,81%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,84%.Tentenna, che cede lo 0,78%.