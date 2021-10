Eventi e scadenze del 12 ottobre 2021

Abitare In

(Teleborsa) -Meeting annuale IIF 2021 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l'innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziariFondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2021 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings 2021, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondialeAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella in visita ufficiale nella Repubblica Federale di GermaniaVertice internazionale - Summit UE-UcrainaG20 - Trade Ministers' Meeting a SorrentoG20 - 4° Meeting dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20 a Washington DCConsiglio dell'Unione europea - Evento della presidenza: videoconferenza informale dei ministri della SaluteSTAR Conference – Fall Edition - Edizione virtuale - La STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana per consentire alle società del segmento STAR di effettuare incontri one to one e in piccoli gruppi organizzati in modalità virtuale con investitori istituzionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italianeBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta BOT