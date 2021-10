GPI, Banca Akros incrementa il target price

GPI

(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato ilsu, società quotata sul mercato MTA e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, il sociale e la pubblica amministrazione, a quota 16,2 euro dai 15,2 euro precedenti e confermato il"buy" sul titolo. GPI ha comunicato "", scrivono gli analisti, superiori alle loro stime sia sulle vendite che sull'EBITDA, che sono aumentati rispettivamente del 30% e del 35% anno su anno.Banca Akros rimane "ottimista" su GPI, anche perché la società opera in unche trarrà vantaggio da una massiccia ondata di investimenti e da un enorme sostegno pubblico dopo una crisi sanitaria senza precedenti. Gli analisti sottolineano che GPI ha cassa sufficiente per procedere a