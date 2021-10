Il comparto dei servizi finanziari in Italia è in territorio positivo (+0,78%), si concentrano gli acquisti su Anima Holding

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

Banca Mediolanum

Mediobanca

media capitalizzazione

Anima Holding

Mutuionline

Tinexta

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 118.141,9, in crescita di 933,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude cautamente positivo a quota 570, dopo aver avviato la seduta a 568.Tra ledi Piazza Affari del comparto servizi finanziari, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,32%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,97%.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,20%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,78%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,05%.