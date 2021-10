In rosso Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, in flessione dello 0,72% sul; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.361 punti.In ribasso il(-0,72%); con analoga direzione, in rosso l'(-0,73%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,45%),(-1,35%) e(-1,01%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,21%.Sensibili perdite per, in calo del 2,07%.In apnea, che arretra del 2,03%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,89%.Tra i(+3,39%),(+2,13%),(+1,80%) e(+1,01%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,53%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,82%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,70%.Affonda, con un ribasso del 2,85%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 328K unità; preced. 326K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,7%; preced. 8,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -418K barili; preced. 2,35 Mln barili)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%).