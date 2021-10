L'indice dei titoli bancari in Italia si è mosso in lieve rialzo (+0,45%), notevole balzo in avanti per Banca Sistema

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Buona tenuta per ilche evidenzia un andamento poco superiore all'Ilha aperto a 10.020,5, in rialzo dello 0,45% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 103.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,63%.Bene, con un rialzo dell'1,15%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,07%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,04%.Tra ledi Milano, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,86% sui valori precedenti.