Mercati deboli. Milano schiva le vendite

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Gli Eurolistini sono comunque in recupero rispetto ai minimi di inizio seduta, anche grazie al future USA positivi.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,156. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.762,5 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,62%.Sulla parità lo, che rimane a quota +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,37%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,47%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 28.398 punti.Guadagni frazionali per il(+0,57%); sulla stessa linea, buona la prestazione del(+0,81%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 3,54%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,93%.avanza dell'1,80%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,33%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,45%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,21%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,77%.di Milano,(+6,15%),(+2,78%),(+2,72%) e(+2,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,43%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,34%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,33%.scende dell'1,28%.