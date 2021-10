Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con la cautela che ha caratterizzato l'avvio degli scambi, mentre gli investitori si preparano a valutare le prime trimestrali.Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 34.467 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.356 punti. Leggermente negativo il(-0,23%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,3%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,73%),(+0,64%) e(+0,42%). Nel listino, i settori(-1,19%) e(-0,56%) sono tra i più venduti.Tra i(+2,23%),(+1,12%),(+0,85%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,84%.scende dell'1,78%.Calo deciso per, che segna un -1,66%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,30%.Al top tra i, si posizionano(+2,10%),(+2,05%),(+1,90%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,67%.Sensibili perdite per, in calo del 3,53%.In apnea, che arretra del 3,20%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,04%.