Riforma Catasto, italiani in prevalenza favorevoli ma si teme aumento tasse sulla casa

(Teleborsa) - Da giorni lae le sue possibili conseguenze occupano il dibattito pubblico, ma una indagine rivela che anche fra i proprietari di immobili il giudizio non è uniforme. Una indagine realizzata dall’istitutoper Facile.it ha rivelato che più dicon l’ipotesi di modificare i registri (57%) con un picco del 63,1% tra i residenti nel Nord Ovest, mentre ilè apertamente. Tanti ancora gliLe motivazioni a sostegno dei favorevoli hanno a che vedere con l'esigenza di(58,7%) o, comunque, aiutare asugli immobili (56,9%). Fra i contrari, invece, quasi 8 su 10 temono che l’aggiornamento dei valori catastali possa comportare un(78,9%), mentre il 49,3% ha paura che la variazione possa causare unaL’aumento delle tasse sulla casa può avere: quasi 1 rispondente su 3 (31,4%) ha dichiarato di esser disposto aqualora le imposte dovessero salire.si potrebbe assistere ad unovisto che il 29,7% dei potenziali acquirenti ha ammesso di essere pronto a rinunciare all’acquisto di un secondo immobile. Non solo domanda ma anche offerta: sono ben 2,2 milioni i proprietari immobiliari che, in caso di aumento delle tasse, potrebbero vendere la seconda casa.