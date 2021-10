Salvatore Ferragamo, nuovi vertici per North America ed EMEA

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Il gruppoha comunicato che a partire dal 18 ottobre Daniella Vitale entrerà in azienda con il ruolo di, mentre dal 7 ottobre Vincenzo Equestre ricopre il ruolo diha un'esperienza ultraventennale nel fashion retail. Il suo percorso è iniziato nel merchandising di Salvatore Ferragamo; è proseguito in Gucci, fino a ricoprire l'incarico di presidente e CEO America; è stata Chief Executive Officer di Barney's New York e successivamente Chief Brand Officer e Executive Vice President di Tiffany & Company.ha lavorato in gruppi leader del settore come. In particolare, in quest'ultimo è stato General Manager per l'Italia, la Spagna, il Portogallo e il Marocco di Louis Vuitton; General Manager per l'Europa di Christian Dior Couture; International Vice President di Chaumet.