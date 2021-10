Sotto la parità l'indice delle società High Tech italiane (-0,68%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

STMicroelectronics

small-cap

Sabaf

Be Shaping the Future

Piteco

(Teleborsa) - Ilsi muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'Ilha aperto a quota 139.654,7, in ribasso dello 0,68% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 887, dopo aver esordito a 888.Tra le azioni italiane adel comparto tecnologia, composto ribasso per, in flessione dell'1,06% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, retrocede, con un ribasso dell'1,73%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,31%.