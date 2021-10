Coronavirus in Italia, oltre 2700 nuovi casi. Tasso positività all'1%

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati innelle ultime 24 ore a fronte di poco più dimila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività. SonoleQuesti i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 13 ottobre, diffuso come ogni giorno dal Ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese. La Regione con più casi giornalieri è ilStando all’ultimo aggiornamento del report del Ministero della Salute con i dati di oggi sullain Italia sonole dosi disomministrate finora. Leche hanno ricevuto lao il vaccino monodose che permette di completare il ciclo vaccinale sono in totale 43.455.924 corrispondenti aldella popolazione over 12. Inoltrepersone hanno ricevuto anche la terza dose pari aldella popolazione interessata dal richiamo."Siamo ad unoIn queste ore ci sono tante prime dosi in corso, siamo all'circa di persone che hanno fatto la prima dose e stanno continuando. Chiediamo ai medici diperché c'è una piccola parte di violenti,che hannoCosì il Ministro della Saluteparlando al 53mo congresso nazionale del Sindacato unico di medicina ambulatoriale italiana (Sumai).Sono attualmentein Italia i medici sospesi per non essersi ancora vaccinati" contro Covid-19. "Dall'inizio le sospensioni sono state 1.636, delle quali 372 poi revocate per l'avvenuta vaccinazione". Lo riferisce la Federazione nazionale Ordini dei medici (Fnomceo), precisando che sonogli Ordini che hanno comunicato almeno una sospensione alla Fnomceo"