Covid, Usa: da novembre frontiere aperte ai viaggiatori vaccinati da Canada e Messico

(Teleborsa) - Un alto funzionario della Casa Bianca ha annunciato che ad inizio novembre gliriapriranno i confini terrestri con ile ilai viaggiatori vaccinati contro il Covid-19 e che effettuano viaggi ritenuti non essenziali. La data precisa sarà resa nota "molto presto", ha assicurato il funzionario, sia per i viaggi via terra, sia per i voli internazionali, soggetti allo stesso calendario e per i quali era stato imposto l'obbligo di vaccinazione.La notizia segue infatti l'annuncio di alcune settimane fa in cui l'amministrazione Biden ha aperto ai viaggi ai cittadini dell'e di diversi altri Stati – tra cui Regno Unito, Cina, Brasile, Sudafrica, India e Iran – a partire da novembre dopo 18 mesi di divieti.